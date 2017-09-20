Арбитражный суд рассматривает дело о банкротстве «Камской долины»

В Арбитражном суде банкротили одну из известнейших компаний на пермском рынке недвижимости. Речь о «Камской долине», еще не так давно находившейся в списке самых добросовестных застройщиков. А теперь застройщиком в компании себя не признают. Почему и в чем суть претензии к «Долине»?

На повестке дело о банкротстве "Камской долины". Заявление о несостоятельности было подано «СК Регионпромстроем» из-за долгов и, как выяснилось в ходе слушания, не застройщика. Кого именно? Предстоит выяснить.

"Камская долина не является компанией-застройщиком, потому что не обладает основными его признаками", - было заявлено в суде..

Во время процесса судья поинтересовался, как в целом обстоят дела у компании. Один из конкретных примеров. Жилой комплекс "Весна" на Парковом. Константин Суслов влез в ипотеку и купил двушку на 10 этаже. Квартиру должны были сдать ещё в конце 2016-го, но стройка остановилась.

Константин Суслов: "Это большой комплекс, он достаточно давно продавался, в части домов люди уже живут, а мы нет".

В жилом комплексе "Авиатор" тоже большие проблемы. Новостройка по Самаркадской, 143 готова, но ввод в эксплуатацию затягивается из-за отсутствия воды. Ситуацией заинтересовались в прокураторе.

В «Новогоре» к уже озвученным адресам добавили ещё три: Старцева, Переселенческая и Углеуральская.

Николай Иванов, директор по связям с общественностью ООО «Новогор-Прикамье, рассказал: "Долг «Камской долины» за подключение к сетям водоснабжения и водоотведения приближается к 35 млн рублей".

Аналитическое агентство «Свои» опубликовало рейтинг ещё не долгостроев – объектов, сроки сдачи которых затянуты, работы ведутся вяло или вовсе отсутствуют. В списке 16 позиций, среди них семь домов «Камской долиной» - компании, которая еще совсем недавно занимала лидирующие позиции в рейтинге добросовестных застройщиков.

Юристы советуют пайщикам, чьи дома высокой степени готовности, обращаться в суд с иском о признании здания достроенным. У дольщиков, если всё плохо, есть два пути.

Станислав Шестаков, юрист: "Создавать ЖСК и достраивать за свой счёт, либо второй путь - все это будет продаваться с молотка".

Неофициально по телефону представитель «Камской долины» заверил, что по каждому дому ведется отдельная работа: встреча с собственниками, поиски выхода из ситуации. Главный вопрос - сколько это продлится - остается открытым.