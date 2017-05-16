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Без очередей и волокиты: Места в детсады распределяются по-новому

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днтский сад

Первый день работы по принципу "все для людей". Именно таким его видели в новой системе распределения мест в детских садах Перми. Сегодня был дан старт основного этапа, и наш корреспондент выяснил, что получилось, а что еще предстоит довести до ума.

Ольга Мелентьева, заведующая детским садом № 422 г. Перми: "Я хотела бы вас пригласить в детский сад для зачисления ребёночка в наше учреждение".

Сегодня список детей, которые должны пойти в её детский сад, вручили заведующей, так же, как и всем остальным руководителям городских садиков. Теперь задача - пригласить родителей, оформить документы, чем и занялась Ольга Мелентьева и её коллеги.

Ольга Мелентьева, заведующая детским садом №422 г. Перми: "В этом году к нам придёт восемьдесят четыре ребёночка. Нам нужно будет 84 человека обзвонить, для этого мы уже составили график".

Собеседник заведующей Екатерина опасалась, что могли не дозвониться, однако она стала одной из первых мам, которой назначили время встречи. Так что пока особых вопросов нет.

Екатерина Перлова: "Удобно на самом деле с сайтом, потому что когда рождается ребёночек, в первую очередь думаешь, что пора и в садик нам уже. Всё это делается дома в личном кабинете, все очень просто".

При этом информацию о том, куда зачислили ребёнка, можно увидеть уже сейчас в личном кабинете - другое дело, что если с технической стороны вопросов пока не возникает - остаются извечные проблемы, когда ребёнка зачисляют в сад, который родители не хотели, одна из главных причин - далеко от дома.

Ирина Артамонова: "Будем писать заявление на обмен, будем обращаться в тот садик, в который мы хотим".

Процесс обмена местами происходит каждый год, рассказали в департаменте образования. Если не устраивает предложенный детский сад, надо ждать более удобного варианта.

начальник

Валентина Маковеева, начальник управления дошкольного образования департамента образования администрации г. Перми:

"Лучше всего прийти в тот детский сад, в который вы распределены, написать заявление. Получается, вы получили место, и написать здесь же заявление на обмен".

В целом же новый алгоритм заработал: родителям в этом году предложили все пожелания по отправке ребёнка в детский сад изложить в интернете, на дошкольном портале, минуя посещения райотделов образования. Данные обработали, детей распределили - сейчас время оповещения.

Если остаются ещё какие-то вопросы, не понятны нюансы, в департаменте образования до середины лета работает горячая линия, и специалисты готовы ответить на все вопросы, которые касаются детских садов.

Насколько всё действительно получилось, можно будет говорить после того, как дети пойдут  каждый в свою группу. Сотрудники детских садов за эту неделю планируют оповестить всех по списку.

Максим Пеккер

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 16.05.2017 в 13:04 в рубрике - Новости телеканалов

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