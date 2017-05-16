Публичные слушания по бюджету: куда потратили пермские рубли

В Перми завершились публичные слушания по исполнению городского бюджета за 2016 год. Доходы казны превысили 24 млрд рублей, что несколько выше плановых показателей. А вот расходы оказались меньше запланированных. Тем не менее, по итогам бюджет оказался в плюсе более чем на 400 млн рублей. Основные расходы пришлись на социальную сферу, бюджетные инвестиции составили 3,5 млрд рублей. В первую очередь это приобретение новых зданий детских садов, возведение школы «Мастерград» на 1200 мест и реализация программы «Расселение из ветхого и аварийного жилья». В прошлом году условия проживания в Перми смогли улучшить 754 семьи. Впрочем, среди сегодняшних предложений эксперты чаще всего говорили о необходимости расширения именно этой части бюджетных расходов.

Алексей Мельников, старший преподаватель экономического факультета ПГНИУ: "Нужно делать акцент на развитие инфраструктуры, потому что у нас, к сожалению, сейчас наметился рост аварийного жилья - порядка 340 тысяч кв.м. Соответственно, это задача уже муниципалитета. Как они это будут решать, думаю, увидим в следующих бюджетах".

Все предложения экспертов после публичных слушаний в администрации Перми теперь обещают обобщить и учесть при разработке будущих проектов бюджета. Свое мнение можно высказать и сейчас на интернет-портале «Публичный бюджет города Перми». А пока основные задачи главного финансового документа участники слушаний посчитали выполненными. Структура бюджета признана оптимальной.

Вера Титяпкина, и.о. заместителя главы администрации г.Перми: "Традиционно бюджет города имеет социальную направленность. 64% расходов бюджета направляются на социальную сферу. Порядка 17% направляются на национальную экономику и дорожный фонд. Это средства на ремонт и строительство дорог. Около 10% мы направляем на жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство города".