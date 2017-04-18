В Перми изменилась процедура зачисления в детские сады

В Перми изменилась процедура зачисления детей в детские сады. Как рассказали в администрации города, родители теперь не будут стоять за направлением в очередях, районных отделах департамента образования. Как все будет работать?

В этом году всё меняется, комплектация детских садов будет проходить по новому принципу, о чём и рассказали представители городского департамента образования. Если раньше путь родителей лежал в районные отделы образования, то сейчас все пожелания по поводу того, в какой детский сад хотят определить ребёнка, можно оставить на "Дошкольном портале" Перми. Далее с родителями свяжутся.

Валентина Маковеева, начальник управления дошкольного образования департамента образования администрации г. Перми: "Информация появится в личном кабинете на дошкольном портале, кроме этого из детского сада, в который ребёнок будет направлен, им обязательно позвонят, отправят смс-сообщение, либо на личную почту на электронный адрес будет направлено. В любом случае с родителями свяжутся.

Срок комплектования в этом году два месяца, процесс начнётся 15 мая и продлится до 14 июля. За это время планируется обеспечить местами в детских садах всех детей возрастом от трёх лет. При этом комплект документов при зачислении невелик - удостоверение личности родителя, свидетельство о рождении ребёнка, документ, подтверждающий место жительства ребёнка в Перми.

Ольга Ершова, заведующая детским садом: "В ходе уведомления мы родителю предложим дату и время обращения в детский сад для сдачи документов, если это время будет не устраивать родителей, будем согласовывать другой вариант".

Те, кто по каким-то причинам интернетом не пользуется, устраивать ребёнка в детский сад придётся так, как это было раньше - через районный отдел образования. Учитывая, что большинство родителей на сегодняшний день предпочитают пользоваться дошкольным порталом очередей в отделах в этом году не ожидают. Кроме того, с 18 апреля начинает действовать горячая линия, где родителям готовы ответить на все вопросы.