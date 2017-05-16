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XI Международный Дягилевский фестиваль: 10 дней под знаком искусства

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Дягилевский фестиваль

11-й Дягилевский фестиваль посвящён памяти Олега Романовича Левенкова. Долгое время он был одним из организаторов и директором международного «Дягилевского фестиваля». 30 июля 2016 года он скоропостижно ушёл из жизни.

Особенностью Фестиваля 2017 года станет масштабная образовательная программа. Также впервые концерты будут проходить ранним утром, поздно ночью и даже под водой, музыканты из Дании будут играть внутри больших аквариумов. 

Сквер перед пермским оперным - это особое место. Во время проведения Международного Дягилевского фестиваля в перерывах между концертами запросто можно встретить всемирно известных музыкантов, артистов балета и художников. Именно поэтому в этом году здесь появилась жёлтое пианино, которое побывало уже в Лондоне, Париже, Риге, Москве и Амстердаме.

желтое пианино

Марина Худых, руководитель проекта «Желтое пианино» (Санкт-Петербург): "Я решила сделать пианино сама, меня поддержали друзья, вместе мы решили, что пианино должно быть жёлтым, чтобы нести радость людям и чтобы снимать этот блок между возможным исполнителем и инструментом".

Притягивает взгляд в сквере и несколько десятков фигур, которые издалека напоминают красных человечков, но приглядевшись, понимаешь, что это сам импресарио Дягилев. Эти арт-объекты - дело рук пермских школьников. За неделю до фестиваля 30 ребят попытались пофантазировать о том, как выглядел бы Дягелев, если бы он жил в 21 веке. Результат предсказать было невозможно.

Дягилевы

Непредсказуемо стало и начало фестиваля. Первая симфония Густава Малера в исполнении 120 человек. Это полный состав оркестра «Music Aeterna». Обычно музыканты закрывали программу, но в этом году первая симфония открыла фестиваль.

Эта симфония - одна из сложнейших музыкальных произведений. Сочиняя её, Малер был совсем молод. Ему было всего 24 года. В 1889 году, когда это произведение исполнялось впервые, критики встретили его очень холодно. Тогда слушатели были не готовы к такой музыке.

театр оперы и балета

Теодор Курентзис, художественный руководитель международного Дягилевского фестиваля: "Новаторство - это такая морковка, которая висит перед лошадью и заставляет её всё время куда-то бежать, а результатами того, что мы сейчас делаем, будут уже наслаждаться наши дети и внуки".

В этом и суть всего Дягилевского фестиваля - знакомить людей с новыми веяниями в искусстве теперь уже 21-го века. Именно поэтому за 10 дней здесь пройдёт почти 50 различных концертов, выставок и мастер-классов. Именно поэтому на этот фестиваль вот уже 11 лет подряд специально приезжают люди из разных городов и стран мира.

Метки: в Перми, в России, Общество, Культура

Опубликовано: 16.05.2017 в 14:22 в рубрике - Новости телеканалов

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