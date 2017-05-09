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От парада до салюта: День Победы в Перми

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9 мая

Пермь отмечает День Победы. Программа празднования начнется в 10:00 на Октябрьской площади. Здесь зрителям представят театрализованное шоу с тысячной массовкой артистов и военное шествие с участием курсантов Кремлевского полка, боевой техники и пролетом истребителей МИГ. Сразу после парад традиционно продолжит «Бессмертный полк». Люди пройдут с портретами своих дедов и прадедов, не доживших до сегодняшнего 9 мая. Все действие целиком будет транслироваться в прямом эфире на телеканале «Россия 24» с 10.00 до 12.00, интернет-трансляция будет доступна на нашем сайте  www.t7-inform.ru. 

Вход на площадь для зрителей будет организован в пяти точках, оборудованных металлодетекторами:  на перекрестке улиц Пушкина и Комсомольского проспекта, на перекрестке улиц Пермской и Комсомольского проспекта, на перекрестке улиц Луначарского и Куйбышева, на перекрестке улиц Екатерининской и Куйбышева, а также у скульптуры «Легенда о пермском медведе» напротив ЦУМа.

С полудня до 21.00 вечера на площади перед Театром-Театром будет идти концерт, параллельно на эспланаде запланированы всевозможные развлекательные мероприятия с полевой кухней и интерактивными площадками. В финале десятиминутный фейерверк дадут как обычно в районе Красных казарм в 23.00.

 

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 09.05.2017 в 07:04 в рубрике - Новости телеканалов

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