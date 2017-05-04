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← Символ Победы: пермякам раздают георгиевские ленточки

9 мая: Победа всегда за нами!

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9 мая

Мероприятия в честь 72-й годовщины Победы в Перми пройдут под слоганом «Победа всегда за нами!». Главные репетиции на Октябрьской площади состоятся 4 мая с 19.00 до 23.00 и 7 мая с 9.30 до 16.00. На время репетиции для автомобильного движения будет перекрыта Октябрьская площадь. Движение будет полностью приостановлено по улицам Екатерининская, Луначарского от улицы Газеты Звезда до улицы Куйбышева и по Комсомольскому проспекту в районе площади «Октября». Автобусные маршруты будут следовать в объезд, изменится частично и движение троллейбусов.

9 мая

 

Праздничные действия в День Победы начнутся в 10.00 на Октябрьской площади. Для ветеранов и собравшихся гостей будет представлен театрализованный пролог с участием тысячи артистов, вслед за которыми состоится торжественное прохождение войск Пермского гарнизона, в котором примут участие более полутора тысяч человек личного состава Пермского гарнизона. Далее по Октябрьской площади пройдет не менее 20 единиц военной техники. Вход на площадь для зрителей будет организован в пяти точках, оборудованных металлодетекторами:  на перекрестке улиц Пушкина и Комсомольского проспекта, на перекрестке улиц Пермской и Комсомольского проспекта, на перекрестке улиц Луначарского и Куйбышева, на перекрестке улиц Екатерининской и Куйбышева, а также у скульптуры «Легенда о пермском медведе» напротив ЦУМа.

Бессмертный полк

 

Отдельным событием станет многотысячная колонна «Бессмертного полка». Построение колонны начнется в 10:00 на Комсомольском проспекте вход с улицы Революции и улицы Краснова. После чего участники акции пройдут по Октябрьской площади, выйдут на улицу Ленина и направятся к главной сцене у Театра-Театра, где состоится выступление артистов. Подарком жителям и гостям города 9 мая станет концерт певицы Ольги Кормухиной и рок-исполнителя Алексея Белова, который начнется в 20:00.

Завершится торжество большим высотным 10-минутным фейерверком, который запустят с расформированной военной части «Красные казармы» в 23:00. 

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 04.05.2017 в 16:06 в рубрике - Новости телеканалов

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