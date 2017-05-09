Поколению победителей - низкий поклон
Торжественное мероприятие прошло в пермском ДК Солдатова. От лица президента России глава региона Максим Решетников вручил государственные награды выдающимся жителям Прикамья. В частности медали ордена «За заслуги перед Отечеством II степени», «За заслуги в освоении космоса» и нагрудные знаки. С предстоящим праздником горожан поздравил и мэр Перми Дмитрий Самойлов.
Дмитрий Самойлов, глава г. Перми: "Низкий поклон всему поколению победителей, победивших в той войне, восстановивших страну после этой войны и обеспечивших мир во всем мире на протяжении десятилетий".
Главными героями дня стали ветераны Великой Отечественной войны. В их честь звучали поздравления, прошел большой праздничный концерт.
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