Поколению победителей - низкий поклон

Торжественное мероприятие прошло в пермском ДК Солдатова. От лица президента России глава региона Максим Решетников вручил государственные награды выдающимся жителям Прикамья. В частности медали ордена «За заслуги перед Отечеством II степени», «За заслуги в освоении космоса» и нагрудные знаки. С предстоящим праздником горожан поздравил и мэр Перми Дмитрий Самойлов.

Дмитрий Самойлов, глава г. Перми: "Низкий поклон всему поколению победителей, победивших в той войне, восстановивших страну после этой войны и обеспечивших мир во всем мире на протяжении десятилетий".

Главными героями дня стали ветераны Великой Отечественной войны. В их честь звучали поздравления, прошел большой праздничный концерт.