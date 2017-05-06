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← Пермь стала центром «Живого русского слова»

Погода в выходные: мокрый снег и сильный ветер

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погода

Синоптики сообщили, что холодно в Пермском крае будет все предстоящие праздники. Средняя температура в ближайшую неделю окажется ниже нормы на 4-5 градусов. 7 мая обещают не выше пяти. Возможен мокрый снег и сильный ветер. Немного потеплеть должно 9 мая, но могут полить дожди.

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 06.05.2017 в 16:15 в рубрике - Новости телеканалов

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