Погода в выходные: мокрый снег и сильный ветер
Синоптики сообщили, что холодно в Пермском крае будет все предстоящие праздники. Средняя температура в ближайшую неделю окажется ниже нормы на 4-5 градусов. 7 мая обещают не выше пяти. Возможен мокрый снег и сильный ветер. Немного потеплеть должно 9 мая, но могут полить дожди.
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