Сотрудники ГИБДД провели операцию «Такси»
Пермские таксисты вновь оказались в центре внимания. Сотрудники Госавтоинспекции проверяют документы, наличие детских кресел и некоторые детали биографии. Проверка связана с резонансным преступлением в Перми – убийством таксистом 9-летней девочки.
Проверка прошла и на пл.Гайдара перед въездом на ж/д вокзал Пермь-2. Сотрудники ГИБДД проводят операцию "Такси". Уделяют внимание техническому состоянию автомобилей. Проверяют ремни безопасности, путевые листы.
Верховный суд России допустил перевозку детей младше 12 лет без автокресел. Суд постановил, что в этом случае необходимо использовать альтернативное удерживающее устройство.
По итогам рейда есть и штрафы.
Юрий Собакин, командир взвода полка ДПС ГИБДД УМВД по Перми: "Нарушения разные, бывают без путевого листа, в зависимости от статьи кодекса штрафа разные".
Сотрудники ГИБДД будут проверять водителей такси и в других районах города.
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