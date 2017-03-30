В Перми заработают временные пункты сбора вторсырья

В Перми с 3 апреля поочередно в каждом районе города будут работать временные пункты по сбору вторсырья и ртутьсодержащих отходов. Как рассказали в городском департаменте ЖКХ, в рамках акции на безвозмездной основе пермяки смогут сдать пластик, алюминий, энергосберегающие лампы, батарейки, мелкую бытовую и оргтехнику, а также автомобильные шины. Вторсырье будет отправлено на переработку, а ртутьсодержащие отходы утилизированы. Временные приемные пункты будут работать поочередно в течение недели в каждом районе города.

Владислав Наберухин, заместитель начальника департамента ЖКХ администрации г.Перми: "В природе пластик, алюминий и резина практически не разлагаются, единственный способ - это его промышленная переработка. Мы рады, что утилизирующие компании и сами пермяки активно поддерживают раздельный сбор мусора. Количество контейнерных площадок, оснащенных тарой для раздельного сбора, за последние три года увеличилось в шесть раз".