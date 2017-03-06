В убийстве 10-летней девочки сознался таксист

В Мотовилихе пропала 10-летняя школьнице. Девочка исчезла 2 марта. Весь день ее искали правоохранительные органы и волонтеры. Была версия, что ребенка похитили. К вечеру стало понятно, что совершено убийство. Как подтвердили в Следственном комитете, признательные показания дал таксист службы «Везет».

Последние сутки волонтеры обходят дворы и подъезды Мотовилихинского района. В руках каждого фотография десятилетней девочки, ученицы пермской школы.

Наталья Кучева вместе с мужем в эту пятницу не пошли на работу, они в числе более чем 400 человек участвуют в поиске. Информацию о сборе в отделении полиции увидели рано утром. Их дочка учится в той же школе, поэтому методично, подъезд за подъездом они обходят территорию.

Второго марта, сразу поле занятий девочка отправилась домой. От школы идти не больше 500 метров. Поэтому всю территорию разбили на квадраты. Волонтерам досталось самое тяжелое - окраина Рабочего поселка. Здесь много заброшенных домов и пустых дачных строений. Прочесывают все.

Волонтеры обходят каждый подъезд и каждую подозрительную квартиру. Ищут следы присутствия маленькой девочки.

В школе, откуда ушла пропавшая Ю., уже сутки работают сотрудники Следственного комитета. Здесь по-прежнему идут занятия, но эту ситуацию никто не комментирует.

Главная улика, которая помогла выйти на след преступника - это камера видеонаблюдения, которая успела зафиксировать автомобиль. На его бортах номер такси «Везет». Уже в обед оперативники задерживают главного подозреваемого - водителя, а поисковые мероприятия прекращаются.

Ирина Незнамова, старший помощник руководителя по связям со средствами массовой информации СУ СКП РФ по Пермскому краю: "По подозрению в совершении преступления был задержан ранее судимый мужчина, местный житель. В настоящее время в отношении него проводятся все необходимые следственные действия".

После допроса в Следственном комитете подозреваемый написал явку с повинной, в которой указал, что убил школьницу. При проверке показаний на месте мужчина показал место сокрытия тела возле моста через реку Гаревая. Тело девочки было обнаружено.