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Пермяки могут стать волонтёрами Победы
В Перми продолжается набор волонтеров для участия в организации парада 9 мая. Волонтерам предстоит узнать всю "кухню" подготовки масштабных городских праздников, постичь азы добровольчества. Стать участниками движения могут молодые люди старше 16 лет. Для новобранцев состоятся краткосрочные обучающие семинары и мастер-классы. Набор продлится до 1 апреля.
О привлечении волонтеров и подготовке города к празднованию 9 мая рассказывают старший координатор по работе с волонтерами в Перми Анна Скрипченко и участник волонтерского движения Максим Клепцов.
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