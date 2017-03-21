Что построят в микрорайоне Ива-1?
В Правительстве Прикамья состоялась рабочая встреча с руководством компании "Девелопмент-Юг". Говорили о перспективах реализации проекта комплексной застройки микрорайона Ива-1, а также реализации крупных коммерческих объектов при условии создания сопутствующей транспортной инфраструктуры. Было принято решение разработать механизмы контроля исполнения застройщиком обязательств по созданию транспортной и социальной инфраструктуры для возводимых объектов. По итогам переговоров инвесторы и правительство края договорились о встрече после детальной проработки условий реализации проектов.
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