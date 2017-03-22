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Газовый шантаж? В Перми многоквартирный дом оставили без газа

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газ

Без газа остались жители дома по адресу Мира, 81 в Перми. Коммунальные службы говорят, что голубое топливо отключили из-за того, что не смогли проверить состояние труб в квартирах. Люди же уверяют, что с них откровенно вымогали деньги. Подобные объявления с требованием заключить какой-то договор и впустить неких специалистов к себе на кухню появились сегодня на десятках многоэтажек. 

Боялись, что будут требовать деньги - поэтому и не открывали двери специалистам. В итоге дом по Мира, 81 от газа отключили. Анастасии пришлось кормить детей лапшой быстрого приготовления, достать электрочайник, в общем изворачиваться.

Анастасия Шкрадюк: "Возмутило то, что семьи, где есть маленькие дети, инвалиды, ветераны труда остались без приготовления пищи".

На домах сейчас снова массово появляются объявления с требованием проверки газового оборудования. Жители говорят, все практически как в известном фильме - а не будут платить, отключим газ.

старший по дому

Алексей Артамонов, старший по дому: "Первым делом - заплатите деньги, пока деньги не будут уплачены, пока мы не пройдем в каждую квартиру и не проведем сбор денег, газ мы вам не включим. То есть первое дело это не забота о гражданах, утечка, взрыв, а первое дело собрать деньги".

Кто должен платить и за что или с кем заключать договор, разобраться в бюрократических процедурах рядовому пермяку тяжеловато. Попробуем. Кроме оплаты поставок газа в дом, это происходит по отдельной квитанции, по закону, каждая многоэтажка раз в три года должна пройти осмотр всех труб. То же самое и в квартире.

Аминов

Ринат Аминов, заместитель начальника эксплуатационного управления ВДГО ООО «РегионГазСервис»: "Производится контрольная опрессовка, накачивается под давлением воздух в газопровод, подключается монометр и определяется наличие или отсутствие утечки газа. В случае если имеется утечка газа, принимается решение об отключении газоснабжения в доме".

газ

Деньги с собственников, 207 рублей, берутся за проверку счетчика, шланга и плиты. Все остальные трубы и вентили многоэтажки формально оплачивает управляющая компания. На самом деле тоже жители, это входит в строку содержание общедомового имущества в квитанции от управляющей. Вся эта неразбериха на руку только мошенникам.

Случаи мошенничества действительно участились. Об этом говорят и сами газовики, официальный специалист должен иметь синюю спецовку, удостоверение, но для уверенности собственникам лучше позвонить в свою управляющую компанию или ТСЖ, там знают наверняка, будут ли проводиться в подъезде какие-либо работы.

 

 

Данил Гусельников

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 22.03.2017 в 09:15 в рубрике - Новости телеканалов

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