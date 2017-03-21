«ЭТМ»: В ногу со временем

В Перми прошел 19-й “Электротехнический форум”, организатором которого выступила компания "ЭТМ". Мероприятие проводится с 2013 года и служит площадкой для встречи ведущих производителей электротехнического оборудования с клиентами и обсуждения актуальных проблем отрасли. На форуме материалы и решения и для профессионалов, и для тех, кто просто затеял дома ремонт. Особое внимание уделили современным технологиям и решениям, позволяющим повысить эффективность бизнеса.

Маргарита Рецкая, управляющая развитием ключевых партнеров компании «DKC»: "Мы считаем, что этот форум, а мы принимаем в нем участие каждый раз, когда он проходит в любом городе, является одним из самых эффективных с точки зрения получения информации от конечных потребителей, обмена опытом"

На открытии, вместо привычной ленты, символически разрезают кабель.

60 компаний-участников, почти две тысячи посетителей, новинки электротехники и актуальные тенденции. Тематические секции и технические семинары наряду с презентацией информационного сервиса электротехнического рынка ЭТМ Ай-про – концентрат полезной информации и инструментов для повышения эффективности бизнес-процессов снабжения электротехнической продукцией.Сервис настраивается под потребности проектировщиков, конструкторов, инженеров, снабженцев, главных энергетиков, бухгалтеров и руководителей.

ЭТМ Ай-про - платформа, разработанная совместно с ведущими мировыми производителями.

Александр Пензев, директор компании «ЭТМ» в Урало-Сибирском регионе: "С помощью этого сервиса можно выбрать себе электротехническую продукцию, оборудование, заказать его, проконсультироваться, проконсультироваться с производителем по применению, купить, привезти и пользоваться".

Уникальный для России сервис позволяет обработать более 850 тысяч наименований профессионального оборудования.

В рамках форума прошли сразу несколько круглых столов, семинаров и мастер-классов. Темы: экономия ресурсов, повышение энергоэффективности, борьба с фальсифицированной продукцией. Проблема, так волнующие сейчас электротехническое сообщество. На форуме обсудили пути решения и механизмы контроля качества электротехнической продукции, реализуемые в рамках программы «Честная позиция».

Электротехнический Форум закончил свою работу, а компания ЭТМ вместе с производителями продолжает идти в ногу со временем и двигать вперед электротехническую отрасль России.