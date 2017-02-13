Небоскрёбы, небоскрёбы... а когда построят школы?

Застройщик микрорайона Ива-1 пытается отсрочить сроки строительства детского сада, школы и поликлиники. Как сообщает "Ъ", краснодарская компания "Девелопмент-Юг" обратилась в арбитраж с требованием внести изменения в договор аренды, увеличить срок до 31 декабря 2027 года. В существующем договоре указан срок строительства до 30 апреля 2017 года. В администрации не согласны с такой позицией. В"Ъ" напоминают, что право комплексного освоения пермской площадки на Иве, это более 80 га, краснодарский строительный холдинг приобрел на торгах весной 2008 года, чтобы построить порядка 1 млн кв.м. жилья.