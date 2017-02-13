Главная Новости Видео О нас в Пермив Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеИНТЕРВЬЮЗдоровый интересВИДЕО из радиоэфираГорячая тема

На главную - Новости телеканалов

← В ПГНИУ прошел финал конкурса «Университетский старт»

Небоскрёбы, небоскрёбы... а когда построят школы?

Смотреть

план застройки Ивы

Застройщик микрорайона Ива-1 пытается отсрочить сроки строительства детского сада, школы и поликлиники. Как сообщает "Ъ", краснодарская компания "Девелопмент-Юг"  обратилась в арбитраж с  требованием внести изменения в договор аренды, увеличить срок до 31 декабря  2027 года. В существующем договоре указан срок строительства до 30 апреля  2017 года.  В администрации не согласны с такой позицией. В"Ъ" напоминают, что право комплексного освоения  пермской площадки на Иве, это более  80 га, краснодарский строительный холдинг  приобрел на торгах весной 2008 года,  чтобы построить порядка 1 млн кв.м. жилья.

Метки: в Перми, Общество, Экономика

Опубликовано: 13.02.2017 в 16:11 в рубрике - Новости телеканалов

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Новости телеканалов:

В ПГНИУ прошел финал конкурса «Университетский старт»

Прокурор рассказал о «репрессивных» мерах в отношении нерадивых работодателей

Пермский учитель: нагрузка растет - зарплата падает?

Сцена на колесах: На линию вышел «Театральный» трамвай

Осторожно: мошенники на сайте объявлений

На пожаре в Кукуштане погибли две женщины

Пермская школа взяла в штат робота

«Учитель года»: признание коллег и полмиллиона в придачу

Денег нет, но вы держитесь: мытарства пермских дольщиков

Басаргин возглавил Ространснадзор


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← В ПГНИУ прошел финал конкурса «Университетский старт»

Обратите внимание

в Перми

Небоскрёбы, небоскрёбы... а когда построят школы?

Застройщик микрорайона Ива-1 пытается отсрочить сроки строительства детского сада, школы и поликлиники.
смотреть читать13.02.2017 в 16:11
Метки: в Перми, Общество, Экономика

В ПГНИУ прошел финал конкурса «Университетский старт»

Человекоподобный робот, прибор для рисования железными опилками, световой будильник - это все изобрели обычные школьники.
смотреть читать13.02.2017 в 15:25
Метки: в Перми, Общество, Образование

Юных патриотов испытают марш-броском и полевыми условиями

В Прикамье с 12 по 21 февраля проводится 15 международный слет юных патриотов «Равнение на Победу!».
читать13.02.2017 в 14:39
Метки: в Перми, Общество

За парты сели родители

В пермских школах в субботу прошел День открытых дверей.
читать13.02.2017 в 14:19
Метки: в Перми, Общество, Образование

«Человеколось»: Выходит игра по мифам коми-пермяков

Игра «Человеколось» по мотивам коми-пермяцких мифов появится на площадке Steam 17 февраля, в день коми-пермяцкого языка.
смотреть читать13.02.2017 в 14:13
Метки: в Пермском крае, в Кудымкаре, в Перми, в России

в России

«Человеколось»: Выходит игра по мифам коми-пермяков

Игра «Человеколось» по мотивам коми-пермяцких мифов появится на площадке Steam 17 февраля, в день коми-пермяцкого языка.
смотреть читать13.02.2017 в 14:13
Метки: в Пермском крае, в Кудымкаре, в Перми, в России

Осторожно: мошенники на сайте объявлений

В полиции просят откликнуться пострадавших от рук интернет-мошенников.
смотреть читать13.02.2017 в 11:26
Метки: в Перми, Общество, в России, Преступления

Басаргин возглавил Ространснадзор

Соответствующий указ подписал председатель правительства России Дмитрий Медведев.
смотреть читать13.02.2017 в 09:21
Метки: в России, в Пермском крае, Власть

Игорь Бочкин: ЧП российского масштаба

17 февраля Игорю Бочкину исполняется 60 лет. Зрители знают его в амплуа надежного русского мужика. Но какой же русский мужик без капельки бесшабашности?
читать12.02.2017 в 18:08
Метки: в России, Кино, СМИ, Общество

Колечко на память

Помолвочное кольцо. Таким даром можно порадовать не только 14 февраля, но и любой в другой день. Вот как это делали звезды.
читать12.02.2017 в 16:20
Метки: в России, Общество, СМИ, В мире
Лента новостей RSS каналы

Небоскрёбы, небоскрёбы... а когда построят школы?Небоскрёбы, небоскрёбы... а когда построят школы?

В ОНФ поставили диагноз коми-пермяцкой медицинеВ ОНФ поставили диагноз коми-пермяцкой медицине

В ПГНИУ прошел финал конкурса «Университетский старт»В ПГНИУ прошел финал конкурса «Университетский старт»

Бывший депутат осужден условно за подрыв автовокзалаБывший депутат осужден условно за подрыв автовокзала

Юных патриотов испытают марш-броском и полевыми условиямиЮных патриотов испытают марш-броском и полевыми условиями

За парты сели родителиЗа парты сели родители

«Человеколось»: Выходит игра по мифам коми-пермяков«Человеколось»: Выходит игра по мифам коми-пермяков

Прокурор рассказал о «репрессивных» мерах в отношении нерадивых работодателейПрокурор рассказал о «репрессивных» мерах в отношении нерадивых работодателей

Пермское УФАС России отменило результаты аукциона по реконструкции галереиПермское УФАС России отменило результаты аукциона по реконструкции галереи

Комиссия ФАС России проверит обоснованность тарифовКомиссия ФАС России проверит обоснованность тарифов

Пермский учитель: нагрузка растет - зарплата падает?Пермский учитель: нагрузка растет - зарплата падает?

Сцена на колесах: На линию вышел «Театральный» трамвайСцена на колесах: На линию вышел «Театральный» трамвай

Осторожно: мошенники на сайте объявленийОсторожно: мошенники на сайте объявлений

На пожаре в Кукуштане погибли две женщиныНа пожаре в Кукуштане погибли две женщины

Пермская школа взяла в штат роботаПермская школа взяла в штат робота

«Учитель года»: признание коллег и полмиллиона в придачу«Учитель года»: признание коллег и полмиллиона в придачу

Денег нет, но вы держитесь: мытарства пермских дольщиковДенег нет, но вы держитесь: мытарства пермских дольщиков

Басаргин возглавил РостранснадзорБасаргин возглавил Ространснадзор

Игорь Бочкин: ЧП российского масштабаИгорь Бочкин: ЧП российского масштаба

Колечко на памятьКолечко на память

Алексей Воробьев встал на пуантыАлексей Воробьев встал на пуанты

Анфиса Чехова взяла в руки кистьАнфиса Чехова взяла в руки кисть

Сергей Лазарев сделал тату в честь сынаСергей Лазарев сделал тату в честь сына

Николай Валуев попал в «Ералаш»Николай Валуев попал в «Ералаш»

Лизу Арзамасову в кино привела Красная ШапочкаЛизу Арзамасову в кино привела Красная Шапочка

Мобильная версия

© "Т7-Информ" интернет-проект ("T7-INFORM.RU") 2012 - 2014. Использование фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ГТРК «Пермь»). E-mail: редакции . Реклама на сайте, разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис». Справочный телефон +7 (342) 271-60-43, e-mail: . Программирование сайта - компания Арт-СЕО тел. +7 (342) 27-82-666.
Для лиц старше 16 лет

Рейтинг@Mail.ru