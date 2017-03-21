Кому «Платон» друг?

Часть денег, которые собрала система контроля за дальнобойщиками «Платон», будет направлена в Пермский край. Об этом сообщает Росавтодор. Миллиарды должны пойти на глобальные дорожные стройки.

Александр Зиновьев везёт груз из Казани в Пермь. Уверен - первая часть крылатой фразы «Платон мне друг» может стать реальностью и для дальнобойщиков, правда, для этого нужно почувствовать ощутимые изменения.

Александр Зиновьев (Казань): "Если собирают деньги, значит, эти деньги должны уходить на дороги. Дороги ремонтировались".

Официальный сайт системы «Платон» даёт наглядный ответ: в 2016 году на средства, собранные в дорожный фонд России, отремонтировано более тысячи километров дорог, на что потрачено почти 23 млрд. рублей. В бюджет Пермского края перечислено 500 млн. Впрочем, автомобилистам куда понятнее карта обновлённых объектов: к примеру, в Перми это 17 улиц, среди них Куйбышева, Гальперина, Мира и Целинная.

В федеральный бюджет - через оператора - деньги поступают ежедневно. Владельцы большегрузов с разрешенной массой более 12 тонн, чтобы законно проехать по федеральной трассе, должны зарегистрироваться в системе и оплатить проезд. Контролируют законность передвижения мобильные комплексы.

Эти автомобили от других машин на трассе особенно не отличаются. В данном случае обычная Лада Ларгус, наверху - камера фотовидеофиксации. Внутри оборудование, которое посторонним не демонстрируют. Отсюда информация отправляется в центр обработки данных, и уже тогда становится понятно, придёт ли штраф грузоперевозчику.

Предусмотрена для законопослушных перевозчиков и поддержка - вполне материальная. Для зарегистрированных в системе «Платон» отменён транспортный налог.

Марина Акулова, руководитель обособленного подразделения ООО «РТ-Инвест Транспортные Системы» г.Перми: "Фактически предприниматель освобождается от транспортного налога, если сумма платы за пользование федеральными дорогами превышает или равна ему".

Сейчас «Платон» начинает свою работу совместно с частными инвесторами: на три региональных проекта, которые должны завершить к 2021 году, планируют выделить 55 млрд рублей. В этом списке и Пермский край.

Цитата Росавтодор: «В частности, предполагается профинансировать строительство транспортного обхода Хабаровска, строительство Восточного обхода Перми на трассе Пермь – Березники с возведением моста через р. Чусовая, а также строительство моста через р. Обь в Новосибирске».

О том, насколько важна для региона дорога до Березников, говорит количество аварий. Пока - по оценке ГИБДД - трасса в списке наиболее опасных. Впрочем, теперь есть ориентир, когда ситуация может измениться.