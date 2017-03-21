Жизнь в пластике

В Перми школьники смогут оплатить проезд универсальными картами. Эксперимент по объединению электронного проездного билета и электронной карты школьника прошел на автобусном маршруте №62. На следующем этапе власти должны проверить возможность пополнения электронной карты непосредственно в школе, где обучается ребенок. В администрации Перми отмечают, что в случае реализации проекта в будущем школьники смогут использовать свои карты в качестве льготного проездного документа. Электронная система учета пассажиров была введена с начала 2017 года. Сейчас к ней подключено более 20 автобусных маршрутов.

Пресс-служб администрации горда Перми: "В ходе данного этапа была подтверждена техническая возможность использования школьных карт в качестве носителя льготного проездного документа - карту можно использовать также, как и льготный проездной документ, ее необходимо просто приложить к валидатору для списания поездки".