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В Перми продолжаются поиски пропавшей 25-летней девушки

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Несколько десятков волонтеров вышли на улицы Перми, чтобы найти пропавшую 25-летнюю девушку. Она исчезла 10 дней назад. Последний раз ее видели возле коммунального моста. У следователей есть своя версия произошедшего.

Несмотря на раннее утро, на поиски пропавшей Екатерины Туренко выходит несколько десятков человек. Большинство - друзья и родственники семьи. Людмила Стаценко в таких акциях участия никогда не принимала. Но оставаться равнодушной в такой ситуации просто невозможно.

Людмила Стаценко: "Все пришли, даже кто не знал ни Екатерину, ни родителей. У меня тоже дочь почти такого же возраста, будем надеяться на лучшее".

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На этот раз все волонтеры делятся на две группы, обследуют левый и правый берега Камы, вниз от коммунального моста. Координаторы - профессиональные поисковики, сразу объясняют, что здесь мелочей не бывает.

Последний раз Екатерину Туренко видели в ночь на 9 марта. На вид девушке 25 лет, рост 160 сантиметров, была одета в черный кожаный пуховик. Такси довезло ее до коммунального моста, здесь ее следы теряются. Сейчас задача волонтеров исключить самое худшее.

Наталья Погудина: "Нам бы не хотелось верить…. Мы были бы рады, если бы человек объявился, что-то случилось, пусть далеко уехала. Пока, конечно, надежда есть".

Следственный комитет проводит свою проверку. И здесь оптимизма куда меньше. Основная версия - суицид, причина «несчастная любовь».

следователь

Гульнара Абибулаева, следователь по особо важным делам следственного отдела по Ленинскому району г. Перми Следственного Управления СК РФ по Пермскому краю: "Перед тем как исчезнуть, она общалась со своим молодым человеком, с которым ранее познакомилась в игре по интернету. Они с ним расстались, и она высказала такую мысль, что она желает покончить жизнь самоубийством. Но больше ничего такого существенного, что указывало бы на то, что она непосредственно спрыгнула с моста, пока нет".

Пока не найдено тело, ни подтвердить, ни опровергнуть версию следователей невозможно. На коммунальном мосту нет ни одной камеры видеонаблюдения за пешеходными зонами. А пока остается надежда, любая информация о пропавшей девушке может быть полезна, телефон для связи неизменный - 02.

Сергей Овчинников

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 21.03.2017 в 11:16 в рубрике - Новости телеканалов

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