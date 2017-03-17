Кунгуряки напишут «Тотальный диктант» в пещере
"Тотальный диктант" можно будет написать в Кунгурской ледяной пещере. Желающие соберутся в одном из гротов, который находится в середине экскурсионного маршрута, но не на туристической тропе. Это место выбрали специально, чтобы не мешать экскурсиям. Площадка небольшая. Писать диктант смогут 20 человек. Записаться на "Тотальный диктант" в Кунгурской ледяной пещере можно на сайте акции. Регистрация откроется после 20 марта. Организаторы предупреждают, что в гроте прохладно, поэтому советуют участникам акции взять с собой теплые вещи и горячий чай. Перед началом диктанта обещают провести экскурсию по части пещеры.
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