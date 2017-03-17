Везучий случай: «Уральские пельмени» снялись в комедии

Премьера в России. Комедию положения "Везучий случай" могут оценить и пермяки. В ролях - участники популярной шоу-группы «Уральские пельмени».

Выиграть случайно 43 миллиона рублей для героев комедии, действительно, везучий случай. Деньги ребята решают поделить между собой с подробным планом, куда и на что потратить. Уральские парни понимают, если они расскажут все женам, выигрыша можно не видать и поэтому, прихватив свои паспорта, сбегают в столицу. А женам ничего не остается, как пуститься за ними в погоню.

Открытием для зрителей станет участие в главных ролях популярнейшей шоу-группы «Уральские пельмени». Отсюда и юмор - добрый и не выходящий за границы «ниже пояса».Фильм пестрит и экшн-сценами с трюками и погонями. Для дебютировавшего в большом кино Андрея Рожкова один из трюков чуть не обернулся серьезной травмой. Новую российскую комедию от создателей «Горько» успели оценить и пермские зрители.

Комедия положений, так называет картину режиссер Роман Самгин. Герои постоянно попадают в курьезные ситуации и вынуждены из них выкручиваться кто как может. Это кино в духе любимых советских комедий - «Зигзаг удачи», «Спортлото 82» и «Невероятные приключения итальянцев в России».

Дмитрий Харькин, директор пермской сети «Синема Парк»: "Традиционно российские комедии дарят заряд положительных эмоций. Тем более, что в фильме принимает участие шоу-группа «Уральские пельмени». Ждем зрителей для получения положительных эмоций в кинотеатры Перми.

Экшеном и приключениями комедия не ограничивается. В фильме есть и дружба, и любовь, и проблемы взаимоотношений мужчин и женщин. Поэтому после просмотра каждый зритель невольно сможет ответить себе на вопрос - что важнее - деньги или семья? Деньги или друзья?

В «Синема-Парка» комедию можно посмотреть как минимум до конца марта.