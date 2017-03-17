Пермские дошкольники с роботами на «ты»

Пермские дошкольники стали абсолютными победителями всероссийских робототехнических соревнований.

Конкурс «ИКаРенок» проходит в эти дни на Выставке достижений народного хозяйства в Москве. 30 команд из разных регионов страны привезли свои проекты, посвященные развитию агропромышленного комплекса. Пермский край представили команды детского сада №409, «Легополис» и детского сада №397 из Перми. Во всех номинациях пермские дети со своими наставниками и родителями заняли лидирующие позиции. Абсолютным победителем по сборкам стал «Легополис», первое место за защиту проекта «Хлеб» досталось детскому саду №409. Победительницей в номинации инновационного проекта «Пермь сити» стала воспитательница детского сада №397 Наталья Агафонова.