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Пермские дошкольники с роботами на «ты»
Пермские дошкольники стали абсолютными победителями всероссийских робототехнических соревнований.
Конкурс «ИКаРенок» проходит в эти дни на Выставке достижений народного хозяйства в Москве. 30 команд из разных регионов страны привезли свои проекты, посвященные развитию агропромышленного комплекса. Пермский край представили команды детского сада №409, «Легополис» и детского сада №397 из Перми. Во всех номинациях пермские дети со своими наставниками и родителями заняли лидирующие позиции. Абсолютным победителем по сборкам стал «Легополис», первое место за защиту проекта «Хлеб» досталось детскому саду №409. Победительницей в номинации инновационного проекта «Пермь сити» стала воспитательница детского сада №397 Наталья Агафонова.
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