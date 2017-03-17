Маньяк за рулём: В Перми началась масштабная проверка такси
В Перми дорожная полиция проверяла автомобили такси. Поголовно. Масштабный рейд прошел в Мотовилихе, Свердловском и Орджоникидзевском районах. Эта проверка связана с резонансным преступлением в Перми – убийством таксистом 9-летней девочки. С виду маньяка не распознать, но по базе данных можно узнать, есть ли у таксиста судимость, ограничение или запрет на перевозки.
Илья Щипицин, командир роты №5 полка ДПС ГИБДД управления МВД России по г.Перми: "Если есть какие-то ограничения у данного водителя, проверив по оперативно-учетным базам, сможем взять его на контроль и будет проще его контролировать".
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