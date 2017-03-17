Ловушка для пешехода

В Перми рухнул еще один пешеходный проход. На этот раз все случилось на перекрестке улиц Пушкина и Куйбышева. Судя по всему, крыша не выдержала тяжести тающего снега и вместе со всеми подпорками опустилась вниз. По счастливой случайности под ней никого не было. Хотя пешеходный поток здесь очень плотный. Уже после ЧП часть пешеходов просто разворачивается, а кто-то проходит под обломками. Надо отметить, что ремонтники на месте появились буквально через пять минут.

Такое же ЧП было зафиксировано в минувший вторник на улице Ким. Точно такой же пешеходный проход упал напротив Дворца спорта «Молот».