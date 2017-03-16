Сохранить труппу поможет высокая зарплата
Выделять ли дополнительные деньги на зарплату балетной труппы театра оперы и балета, пока только обсуждают. В краевом правительстве заявили о намерении увеличить фонд оплаты труда артистов на 11,6 млн руб. На этом рынке высока конкуренция, наших артистов начали переманивать в столичные театры. Мы не можем этого допустить. "Чтобы сохранить труппу, нужно повысить заработную плату", - такой аргумент привела первый заместитель председателя краевого правительства Ольга Антипина.
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