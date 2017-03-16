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← Теодор Курентзис выпустит сборник стихов на греческом

Сохранить труппу поможет высокая зарплата

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театр

Выделять ли  дополнительные деньги на  зарплату балетной труппы театра оперы и балета, пока только обсуждают. В краевом правительстве заявили о намерении увеличить фонд оплаты труда  артистов на 11,6 млн руб.  На  этом рынке высока конкуренция, наших артистов начали переманивать в столичные театры.  Мы не можем этого допустить. "Чтобы сохранить труппу,  нужно повысить заработную плату", - такой аргумент привела первый заместитель председателя краевого правительства Ольга Антипина.

Метки: в Перми, Культура, Общество

Опубликовано: 16.03.2017 в 17:22 в рубрике - Новости телеканалов

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