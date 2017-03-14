Кунгурский машиностроительный завод набирает сотрудников
6 моногородов Пермского края ждут ранее обещанных программ спасения. Пока статус «Территория опережающего развития» может быть присвоен только Чусовому. Между тем, градообразующие предприятия региона пытаются выживать самостоятельно. У многих даже получается. Так, в Кунгуре на местном машзаводе объявили о наборе сотрудников. Это после того, как людей здесь сокращали сотнями. Причины неожиданного возрождения узнал наш корреспондент.
Рабочие спешат на смену кунгурского машзавода. Еще год назад в это многие не верили. Но сегодня на доске объявлений следующее: требуются фрезеровщики, токари, сварщики.
В 2015 году машзавод, градообразующее предприятие Кунгура, остановился на 4 месяца. Но достаточно быстро его удалось запустить вновь. Это можно было бы назвать чудом, но в этом заслуга сотрудников. Сами установили теплооборудование в цехах от промерзания зимой, и сами же нашли новые заказы.
Дмитрий Овчинников, начальник механического цеха: "Заказов очень много, я даже не помню - до нашего перерыва заказов было гораздо меньше, к сожалению. Сейчас много, зарплату у нас подняли, зарплату платят вовремя".
32 тысячи рублей - это средняя зарплата. Машзавод как и раньше собирает технику для нефтяников. Контракты в Сибири, Казахстане и даже в экзотическом Вьетнаме. Это импортозамещение в действии - дышащему в спину Китаю такой продукт пока не по зубам. Здесь говорят, готовы конкурировать с лучшими мировыми производителями, потому что металл более качественный, да и гарантия два года.
Планы на 2017-й - 70 мобильных буровых установок. Предприятие обеспечено работой на несколько месяцев вперед. 200 миллионов чистой прибыли к концу текущего года должны позволить развиваться дальше.
Анатолий Уржумов, заместитель генерального директора по производству: "Конечно, планы у нас большие, мы хотим все-таки возродить завод до конца, до конца года мы планируем, чтобы численность человек у нас достигла тысячи человек".
Для Кунгура количество ощутимое. Очень символично, что завод нынче отмечает второе рождение. Как раз в 40-летнюю годовщину присвоения ему Ордена Трудового красного знамени и в 140-летие со дня основания.
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