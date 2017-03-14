Дайверы исследовали пещеру на дне Голубого озера

Самая глубокая подводная пещера России расположена в Пермском крае неподалеку от города Чусовой. Таковы предварительные данные экспедиции спелеодайверов. В минувшие выходные они провели первое погружение, сразу практически на максимально возможную для аквалангиста глубину.

Рано утром дайверы пакуют все необходимое снаряжение на берегу. Около 300 килограммов: баллоны, гидрокостюмы, уникальная аппаратура. На снегоходах по замершей реке Чусовая им предстоит проехать больше 40 километров.

Уже на берегу подготовка начинается с «ходовика». Его отматывают аккуратно, метр за метром, каждый раз проверяя надежность. Это специальный эластичный шнур, только он на протяжении всего погружения будет связывать драйвера с «большой землей», по нему он выбирается обратно.

Самое важное - это последний час. Несмотря на то, что за плечами у Владимира Федорова сотни глубоководных погружений по всему миру - к этому он готовился несколько месяцев. Сегодня подводная спелеология - один из самых сложных и опасных видов спорта.

Каждый шаг под водой детально просчитывается на берегу. В баллонах не сжатый воздух, им можно дышать на глубине до 6 метров, а специальная смесь на основе гелия. С ней можно работать на глубине до 100 метров. Для такого опасного погружения дайверу необходимо минимум пять таких баллонов. Заправлены они специальной смесью и хватит их как минимум на полтора часа.

Пещеру, расположенную на дне Голубого озера рядом с рекой Чусовая открыли еще в 1979 году, но целиком исследовать не сумели, не было аппаратуры. В отличие от своих карстовых собратьев эта состоит из доломитовых отложений, более прочного материала. На глубине в 80 метров дайверы обнаружили налимов и окуня.

Константин Ермаков: "Общая протяженность пещеры около 600 метров, глубина 88 метров".

Отдышавшись на берегу, Владимир Федоров показывает рекорд, зафиксированный компьютером. На глубине 80 метров случилась нештатная ситуация - дал течь сухой гидрокостюм, полтора часа спортсмен провел в холодной воде. Но все закончилось благополучно.

Владимир Федоров, пещерный исследователь, инструктор по пещерному дайвингу: "Пещера не закончилась, она пошла на всплытие, перегиб был на 88 метрах, потом она пошла на всплытие.

Уже скоро пермские дайверы приступят к исследованию еще четырех подобных пещер в Чусовском районе. И, возможно, этот рекорд удастся улучшить.