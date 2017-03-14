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На платных парковках заработал пеший патруль
На платных парковках в Перми заработал пеший патруль, который призван бороться с особо хитрыми автолюбителями, закрывающими номера своих машин от фото и видеофиксации. Как рассказали в Пермской дирекции дорожного движения, появился специальный человек, служебные обязанности которого – снимать бумагу, тряпки и «снежки» с номеров машин, припаркованных в платной зоне. После очистки номер должна снять камера одного из комплексов «Парк Райт», установленных на патрулях автомобилях.
Максим Кис, начальник МКУ «Пермская дирекция дорожного движения»: "Этот человек уже три недели работает, он снимает это всё. Снимает бумажки, перчатки, сопровождает памяткой об использовании платных парковок, чтобы человек понимал, что неслучайным образом это все пропало с номера. Надеемся, что через некоторое время таких будет всё меньше и меньше".
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