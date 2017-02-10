Пациенты спешат на помощь: Жители Полазны отремонтировали «скорую»

В Полазне люди просто устали ждать, когда отремонтируют полусгнившую машину местной скорой помощи, и сделали это самостоятельно. Двое жителей собственноручно и совершенно бесплатно заварили отверстие в кузове, чтобы ноги не проваливались и хотя бы не дуло. Купить новый автомобиль в больнице обещают не раньше, чем через год.

- Он проваливался, и когда закрывалась дверь, была в полу дыра, очень холодно было в салоне.

Фельдшер Алена знает, о чем говорит, сама не раз ездила на горбатом уазике к пациентам. Подножка автомобиля была полностью прогнившая, а теперь как новенькая. За тем, как разваливается машина, надоело наблюдать двум полазненцам. Скорой помощи самой требовалась скорая помощь. Взяли и починили - без разговоров.

- Почему сами не смогли?

Владимир Субботин, главный врач Полазненской районной больницы: "Я думаю, потому что просто промолчали, было людям удобно подкладывать там что-то, затыкать, то есть этот ремонт мы могли сделать и своими силами".

Чинили машину вдвоем - Максим Бычков и Глеб Деменев. Ирония судьбы, жену последнего Оксану несколько дней назад вместе с ребенком доставили в больницу на этом самом отремонтированном автомобиле.

Оксана Деменева: "Он думал, что там не такая большая дыра, думал пластиной ее заделает. А потом, когда скорая приехала, он вышел замерить лист железа, он даже испугался. Я поддержала, сказала давай, и все получилось".

Проблемы полазненской больницы прогремели на весь край после того, как здесь решили сократить одну из двух бригад скорой помощи. Эта история, к слову, тянется до сих пор. Жители среагировали оперативнее. Починили. Власти отнеслись к народной инициативе двояко.

Вадим Плотников, министр здравоохранения Пермского края: "Я, узнав про это, испытал разные чувства - и душевную боль, и благодарность. Боль – за то, что есть у нас администраторы, которым безразлично, в каких условиях их сотрудники работают и перевозят пациентов. (С такими руководителями, замечу в скобках, будем разбираться). А благодарность – потому что у простых жителей этого безразличия нет".

А пока обновить автопарк в больнице планируют за счет специальной программы. Но, по словам главного врача, не ранее чем через год. Все это время, видимо, придется ремонтировать старые машины, сроки эксплуатации которых подходят к концу.

Ни для кого, пожалуй, не секрет, что по таким как здесь ровным дорогам автомобили скорой помощи ездят достаточно редко, и Полазна здесь не исключение. Чаще всего это отдаленные населенные пункты, а значит, и износ машин больше.

Что до этого конкретного уазика, далеко не нового, то сегодняшняя ночная смена, несмотря ни на что - на нем.