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Общественная палата края формирует постоянные комиссии
В Общественной палате Пермского края состоялось заседание рабочей группы по формированию постоянных комиссий. В соответствии с решением в состав рабочей группы вошли Дмитрий Красильников, Светлана Денисова, Анатолий Пичкалев, Владимир Алистратов, Александр Башминов, Олег Ганин, Марина Другова, Ирина Ермакова, Мария Коновалова, Игорь Кульпин, Геннадий Кузьмицкий. По итогам обсуждений участники рабочей группы определились с основными направлениями работы на ближайшие 3 года. Общественниками был разработан проект новой структуры. Было принято решение сформировать 5 постоянных комиссий из числа членов Общественной палаты: комиссия по развитию экономике и инфраструктуры, по культуре, спорту и молодежной политике, по развитию институтов гражданского общества, по образованию, здравоохранению и социальной защите и комиссия по работе с обращениями граждан и регламенту. Комиссия по общественному (гражданскому контролю) при Общественной палате также продолжит свою работу в новом составе. Также на встрече были утверждены заместители председателя Общественной палаты. Ими стали Владимир Алистратов и Мария Коновалова.
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