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Классика жанра: Двойные квитанции

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квитанции

Жители микрорайона Владимирский решили провести собственное расследование по поводу того, кому они вынуждены платить за коммунальные услуги. Уже полгода им приходят по две квитанции от двух разных управляющих компаний. И та, и другая заявляют – именно она и обслуживает их дом. Люди же в полном недоумении. Им предлагают вносить двойную квартплату. Подобное мошенничество проявляется чуть ли не во всех районах Перми. Что делать в таком случае?

Марина Селиванова с соседями вынуждена проводить свои расследования - какая из управляющих компаний обслуживает их дом на Полазненской, 26. Последние несколько лет это делала УК «Жилсервис». Летом прошлого года появилась УК «Загарье» - и, со слов руководителей организации, приступила к работе на основании протокола общего собрания.

Марина Селиванова, житель дома по ул. Полазненской, 26: "Он есть, но он не подписан никем. Там не подписей, ничего нет, а они утверждают, что есть. Но лично к нам никто не приходил".

Полгода люди получают 2 квитанции - кто-то не платит вообще, кто-то по старинке «Жилсервису». Долг «Загарью» у многих перевалил за 30 тысяч рублей.

Надежда Аникаева, житель дома по ул. Полазненской, 26: "Мы же не можем платить и им, и им».

Писали в инспекцию жилнадзора, осенью пришёл ответ - «по фактам фальсификации протокола общего собрания управляющей компании «Загарье» и предъявления платёжных документов жильцам направлено письмо в полицию». Руководитель УК Наталья Крючкова, впрочем, ни от кого не скрывается и готова отвечать на вопросы.

Наталья Крючкова, генеральный директор УК «Загарье»: "Если кого-то из собственников не устраивают результаты голосования, они могут обратиться в суд об оспаривании такого протокола. За все полгода ни один из собственников не обратился об оспаривании протокола собрания, то есть мы обслуживаем дом на законных основаниях".

Директор «Жилсервиса» Алексей Шевченко тоже уверен - правда в том, что на законных основаниях работает его УК. На их сайте Полазненская, 26 также в списке обслуживаемых домов. Здесь заявляют - со стороны «Загарья» это попытка захвата.

Алексей Шевченко, генеральный директор УК "ЖИЛСЕРВИС": "Мы прозвонили жильцов, само собой, они сказали, что подписей никаких не ставили. Мы с них взяли заявление, обратились от имени жильцов в органы, в прокуратуру написали, в ИГЖН проверку назначили, она прошла, но они её проигнорировали. Дальше будем обращаться в суд".

Тем временем, в доме настроение все более революционное. Волнение растет прямо пропорционально сумме долга в квитанциях.

Чем бы ни закончилось противостояние, жильцам этого дома стоит помнить о своих правах и о сложившейся практике краевого суда: с потребителя не могут дважды взыскать сумму коммунального платежа, даже если впоследствии окажется, что он платил той УК, которая не имела права управлять домом.

 

 

Лариса Стрельникова

Метки: в Перми, Общество, Деньги

Опубликовано: 10.02.2017 в 10:37 в рубрике - Новости телеканалов

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