Жители Полазны отстаивают «скорую помощь»

В Пермском крае объявлено о сокращении службы скорой помощи. Новой точкой оптимизации стала Полазна. Из двух действующих штурмовых бригад здесь должна остаться только одна. Новость вызвала у людей протест. Начался сбор подписей за отмену такого решения.

Поставить галочку против «оптимизации медицины» Марина Владимирова предлагает всем в Полазне в свой обеденный перерыв. Рядом со школой, где она работает, проходит центральная улица, так что желающих всегда достаточно. Уже расписались больше 500 человек, каждый пятый житель поселка.

Марина Владимирова, инициатор сбора подписей: "У меня заболел ребенок, и приходишь без записи, и можно там просидеть полдня".

Инициативная группа начала собирать подписи еще в начале января, когда стало известно о планах по оптимизации полазненского здравоохранения. Хотя вместо сокращений сегодня нужно ремонтировать то, что еще осталось.

"У нас вот здесь прогнил порог и большущая дыра, мы закрываем ее вот этой старой курткой", - показывают медики машину скорой помощи.

Так в морозы бригада врачей Полазненской скорой помощи готовиться на выезд, если ехать далеко. Их первыми должна коснуться «оптимизация». Вместо одной выездной бригады в больнице появится отделение неотложной медицинской помощи.

По официальным данным сегодня на огромный 16-тысячный поселок Полазна приходится всего две бригады скорой помощи. Эту цифру летом засчет дачников смело можно увеличивать в два раза.

Половина всего штата «скорой» уже получила уведомление о сокращении должности -7 фельдшеров и 6 водителей.

Содержать и дальше врачей стало накладно. Один выезд бригады скорой помощи обходится бюджету в две с половиной тысячи рублей. Также предполагается уменьшить объемы помощи по круглосуточному и дневному стационару, что может привести к частичному сокращению коек.

Владимир Субботин, главный врач ГБУЗ ПК «Полазненская ЦБ»: "Сокращения будут. Дело в том, что все, что мы делаем, мы стараемся, чтобы не пострадало оказание медицинской помощи в Полазненской больнице".

Пока медики будут работать в штатном режиме. Это значит, что, несмотря на то, что до отдаленных поселков Добрянского района больше 50 километров, они должны успеть во время. Средний норматив 20 минут.