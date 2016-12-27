Поиски окончены: пропавшая после корпоратива девушка найдена мертвой
Поиски завершены. Пропавшая после новогоднего корпоратива Анна Назукина обнаружена погибшей. Информацию, поступившую от волонтеров, подтвердили в Следственном комитете.Тело девушки без видимых следов насилияобнаружили накануне поздно вечером в Индустриальном районе Перми. Причина смерти устанавливается, предварительная причина - переохлаждение.
24 декабря воспитательница детского сада отмечала Новый год в одном из ресторанов. В какой-то момент девушке стало плохо и она вышла, больше ее никто не видел.
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