Пермь. Вести-Спорт

Смотрите последние спортивные новости региона в программе "Вести-Спорт" на канале "Россия-24". В этом выпуске:



-В Ижевске проходит третий этап Кубка России по биатлону. Сергей Клячин из Чайковского стал третьим на дистанции 20 километров с 4 мя огневыми рубежами. Отставание биатлониста от победителя забега тюменца Александра Логинова составило 3.32 минуты (1 штрафная минута).



-Турнир памяти Василия Соломина - один из последних стартов этого года в трудовом графике прикамских боксёров. Соревнования проходят три дня. Организаторы рассчитывают не только на бескомпромиссную борьбу, но и на то, что юные боксёры будут знать, чьей памяти уже 12 лет посвящают этот турнир.

-"Лучшим спортсменом - ветераном" признан мастер спорта по конькобежному спорту Сергей Мазеин. Ильинский и Губаха в течение года будут носить звания лучших муниципальных образований. 46 лет отдала медицине Нонна Марченко, врач "Врачебно - физкультурного диспансера"- победительница номинации "Медицина для спорта". Лучшим командным игроком - ныне покинувший пермский Амкар ради столичного Спартака вратарь Александр Селихов.



-Мажорным аккордом завершили волейболисты Прикамья уходящий год. В 10-м туре чемпионата страны среди команд Высшей лиги "А" пермяки встретились на выезде с ВК "Грозный" и дважды добились победы - 3:1 и 3:2. Таким образом наша команда увезла из Грозного 5 очков и Новый год встретит на 4-м месте в турнирной таблице. Первый тур в 2017 году пройдет 7 и 8 января. В Пермь пожалует столичный МГТУ.