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Дом рядом с мечетью тушили 9 машин
В краевом МЧС заявили, дом рядом с мечетью в Перми загорелся из-за неустановленных лиц. Возгорание в деревянном строении произошло накануне. К месту пожара выехало 37 человек личного состава МЧС и 9 единиц техники. По предварительной версии, причиной ЧП стало неосторожное обращение с огнем. В результате огонь уничтожил чердак и кровлю здания. Здание было расселено частично. На втором этаже проживали люди. Никто из жильцов дома не пострадал.
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