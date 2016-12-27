Дом рядом с мечетью тушили 9 машин

В краевом МЧС заявили, дом рядом с мечетью в Перми загорелся из-за неустановленных лиц. Возгорание в деревянном строении произошло накануне. К месту пожара выехало 37 человек личного состава МЧС и 9 единиц техники. По предварительной версии, причиной ЧП стало неосторожное обращение с огнем. В результате огонь уничтожил чердак и кровлю здания. Здание было расселено частично. На втором этаже проживали люди. Никто из жильцов дома не пострадал.