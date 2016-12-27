Главная Новости Видео О нас в Пермив Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеИНТЕРВЬЮЗдоровый интересВИДЕО из радиоэфираГорячая тема

На главную - Новости телеканалов

← Новый виток противостояния в Мозырьском переулке

В авиакатастрофе в Сочи погибли два пермяка →

В Перми при загадочных обстоятельствах пропала воспитательница

Смотреть

поиск

В Перми волонтеры вышли на поиски пропавшей при загадочных обстоятельствах Анны Назукиной. Она исчезла прямо из-за праздничного стола. Девушка отмечала наступающий Новый год вместе с коллегами из детского сада, где работает воспитателем. Пропала, оставив и сумку с документами и телефон. 

Коллеги, подруги и родственники пропавшей Анны стали поисковым отрядом. Какой-то системы нет, раньше никому людей искать не доводилось, поэтому просто исследуют окрестности в районе того места, где девушку видели последний раз.

Алла Рочева: "Мы прошли всю эту улицу, Танкистов. По всем неблагополучным домам".

Анна Назукина, по отзывам друзей и коллег, замечательная, отзывчивая девушка. Работает воспитателем в детском саду. В конце рабочей недели сотрудники договорились устроить корпоратив в заведении на улице Левченко, неподалеку от места работы. Из ресторана девушка вышла в районе трёх часов ночи и исчезла. При этом коллеги не сразу обратили на это внимание.

Ольга подумала, что Анна отправилась домой, время позднее, некоторые уже разъехались. А сейчас пока что остается только гадать - увели её подругу в неизвестном направлении или увезли на машине, что вполне вероятно, считают и Ольга и Алла.

Ольга Глушенкова: "Они вышли втроём. Я подумала, что они уехали все вместе на этом такси, и всё, и дальше сижу не беспокоюсь. Потом смотрю, стоит ее сумка, тут, где мы сидели за столиком. И всё".

Пока поиски результатов не принесли, при этом по поводу исчезновения в полицию родственники обратились практически сразу, на следующий день. Какие-то версии пока не озвучивают, только общая информация о принимаемых мерах.

Наталья Смердова, сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по Пермскому краю: "Двадцать четвёртого декабря в отдел полиции Индустриального района поступило сообщение о пропаже девушки, 1988 года рождения. В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения пропавшей".

Есть информация, что к поискам планируют привлечь военнослужащих. Это сообщили представители волонтёрской организации, которая также планирует принимать участие. Сколько всего наберётся человек, тут чем больше тем лучше, - говорят поисковики.

Елена Лифарь, представитель поисковой организации: "Нужно досматривать абсолютно по сантиметру. Там и овраги есть, и люки смотреть".

Сегодня же волонтёры распространили в интернете ориентировку, далее планируют её распечатать и раздать всем, кто принимает участие в поисках, чтобы обклеить окрестности. Кроме того, родственники девушки попросили откликнуться таксистов, которых в ту ночь у заведения было достаточно - вдруг кто-то что-либо видел или слышал.

Поздно вечером в СМИ появилась информация, что тело девушки нашли в 50 метрах от ресторана за гаражом. Как пишет "КП-Пермь", причину смерти установит экспертиза, в качестве предварительной версии называют обморожение. Официально эту информацию не подтвердили.

 

 

Метки: в Перми, Общество, Происшествия, Преступления

Опубликовано: 27.12.2016 в 09:07 в рубрике - Новости телеканалов

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Новости телеканалов:

Новый виток противостояния в Мозырьском переулке

Новогодний стол: Как задобрить Огненного Петуха?

Чужих детей не бывает

Как вернуть интерес к чтению?

Перед Новым годом растут цены на такси

В Перми в этом году родились Епифаны, Гордеи и Франчески

В новогодние праздники ожидается всплеск заболеваемости ОРВИ

«Зимний вернисаж» посвятили Космосу

В Перми прошел турнир памяти Василия Соломина

На счета сети супермаркетов «Виват» наложен арест


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Новый виток противостояния в Мозырьском переулке

В авиакатастрофе в Сочи погибли два пермяка →

Обратите внимание

в Перми

Универ «наскреб по сусекам» недостающие 12 млн на стипендию

Отличников все больше, и денег из бюджета на стипендию не хватает. Но ректор ПГНИУ Игорь Макарихин успокоил своих студентов и пообещал, что сокращения стипендиального фонда не будет.
смотреть читать27.12.2016 в 10:56
Метки: в Перми, в Пермском крае, Общество, Образование, Деньги

Готовимся к празднику, как к испытанию

МЧС провело специальную пресс-конференцию Безопасное проведение новогодних праздников. Правила простые, но статистика от этого лучше не становится.
смотреть читать27.12.2016 в 10:02
Метки: в Перми, Общество, в Пермском крае, Происшествия

В авиакатастрофе в Сочи погибли два пермяка

В авиакатастрофе в Сочи погибли Андрей Кочемасов и Алексей Кривцов. Оба в последнее время жили в Москве и работали в Ансамбле имени Александрова.
смотреть читать27.12.2016 в 09:35
Метки: в Перми, в России, Происшествия

В Перми при загадочных обстоятельствах пропала воспитательница

Девушка отмечала наступающий Новый год вместе с коллегами из детского сада, где работает воспитателем.
смотреть читать27.12.2016 в 09:07
Метки: в Перми, Общество, Происшествия, Преступления

Пермякам покажут фильм о погибшей Елизавете Глинке

Документальный 47-минутный фильм «Доктор Лиза» можно увидеть в 19.30 и 20.30 в киноцентре Премьер.
читать26.12.2016 в 17:50
Метки: в Перми, Общество, Кино, Происшествия, в России

в России

Минсельхоз России пообещал аграриям льготы по кредиту

С 2017 года сельхозпредприятия края будут получать кредиты по льготной ставке в 5%. Такое решение принято Минсельхозом России.
смотреть читать27.12.2016 в 10:35
Метки: в Пермском крае, в России, Экономика, Власть

В авиакатастрофе в Сочи погибли два пермяка

В авиакатастрофе в Сочи погибли Андрей Кочемасов и Алексей Кривцов. Оба в последнее время жили в Москве и работали в Ансамбле имени Александрова.
смотреть читать27.12.2016 в 09:35
Метки: в Перми, в России, Происшествия

Пермякам покажут фильм о погибшей Елизавете Глинке

Документальный 47-минутный фильм «Доктор Лиза» можно увидеть в 19.30 и 20.30 в киноцентре Премьер.
читать26.12.2016 в 17:50
Метки: в Перми, Общество, Кино, Происшествия, в России

26 декабря объявлен днем траура в России

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ об объявлении траура в связи с катастрофой самолета Ту-154.
читать26.12.2016 в 00:31
Метки: в России, Общество, Происшествия

7 мужских поступков Сергея Шакурова

На экране Шакуров воплотил мечту героини в «Любимой женщине механика Гаврилова». Но в жизни актер не менее брутален.
читать25.12.2016 в 17:22
Метки: в России, Кино, СМИ, Общество, Культура
Лента новостей RSS каналы

Универ «наскреб по сусекам» недостающие 12 млн на стипендиюУнивер «наскреб по сусекам» недостающие 12 млн на стипендию

Минсельхоз России пообещал аграриям льготы по кредитуМинсельхоз России пообещал аграриям льготы по кредиту

Готовимся к празднику, как к испытаниюГотовимся к празднику, как к испытанию

В авиакатастрофе в Сочи погибли два пермякаВ авиакатастрофе в Сочи погибли два пермяка

В Перми при загадочных обстоятельствах пропала воспитательницаВ Перми при загадочных обстоятельствах пропала воспитательница

В Краснокамске обнаружен цех по изготовлению поддельного алкоголяВ Краснокамске обнаружен цех по изготовлению поддельного алкоголя

Пермякам покажут фильм о погибшей Елизавете ГлинкеПермякам покажут фильм о погибшей Елизавете Глинке

Новый виток противостояния в Мозырьском переулкеНовый виток противостояния в Мозырьском переулке

Новогодний стол: Как задобрить Огненного Петуха?Новогодний стол: Как задобрить Огненного Петуха?

Жители Ваганова: Надо будет - до Путина дойдём!Жители Ваганова: Надо будет - до Путина дойдём!

Чужих детей не бываетЧужих детей не бывает

Как вернуть интерес к чтению?Как вернуть интерес к чтению?

В Перми открылась резиденция Деда МорозаВ Перми открылась резиденция Деда Мороза

Плата за детские сады в Перми повышаетсяПлата за детские сады в Перми повышается

Пермские «управляшки» попали в федеральный антирейтингПермские «управляшки» попали в федеральный антирейтинг

В Прикамье открыта «горячая линия» для налогоплательщиковВ Прикамье открыта «горячая линия» для налогоплательщиков

На трассе Нытва–Кудымкар произошло смертельное ДТПНа трассе Нытва–Кудымкар произошло смертельное ДТП

В Перми закрываются две поликлиникиВ Перми закрываются две поликлиники

Перед Новым годом растут цены на таксиПеред Новым годом растут цены на такси

В Перми в этом году родились Епифаны, Гордеи и ФранческиВ Перми в этом году родились Епифаны, Гордеи и Франчески

В новогодние праздники ожидается всплеск заболеваемости ОРВИВ новогодние праздники ожидается всплеск заболеваемости ОРВИ

«Зимний вернисаж» посвятили Космосу«Зимний вернисаж» посвятили Космосу

В Перми прошел турнир памяти Василия СоломинаВ Перми прошел турнир памяти Василия Соломина

На счета сети супермаркетов «Виват» наложен арестНа счета сети супермаркетов «Виват» наложен арест

В Сеть попало видео драки водителя с инспектором ДПСВ Сеть попало видео драки водителя с инспектором ДПС

Мобильная версия

© "Т7-Информ" интернет-проект ("T7-INFORM.RU") 2012 - 2014. Использование фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ГТРК «Пермь»). E-mail: редакции . Реклама на сайте, разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис». Справочный телефон +7 (342) 271-60-43, e-mail: . Программирование сайта - компания Арт-СЕО тел. +7 (342) 27-82-666.
Для лиц старше 16 лет

Рейтинг@Mail.ru