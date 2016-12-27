В Перми при загадочных обстоятельствах пропала воспитательница

В Перми волонтеры вышли на поиски пропавшей при загадочных обстоятельствах Анны Назукиной. Она исчезла прямо из-за праздничного стола. Девушка отмечала наступающий Новый год вместе с коллегами из детского сада, где работает воспитателем. Пропала, оставив и сумку с документами и телефон.

Коллеги, подруги и родственники пропавшей Анны стали поисковым отрядом. Какой-то системы нет, раньше никому людей искать не доводилось, поэтому просто исследуют окрестности в районе того места, где девушку видели последний раз.

Алла Рочева: "Мы прошли всю эту улицу, Танкистов. По всем неблагополучным домам".

Анна Назукина, по отзывам друзей и коллег, замечательная, отзывчивая девушка. Работает воспитателем в детском саду. В конце рабочей недели сотрудники договорились устроить корпоратив в заведении на улице Левченко, неподалеку от места работы. Из ресторана девушка вышла в районе трёх часов ночи и исчезла. При этом коллеги не сразу обратили на это внимание.

Ольга подумала, что Анна отправилась домой, время позднее, некоторые уже разъехались. А сейчас пока что остается только гадать - увели её подругу в неизвестном направлении или увезли на машине, что вполне вероятно, считают и Ольга и Алла.

Ольга Глушенкова: "Они вышли втроём. Я подумала, что они уехали все вместе на этом такси, и всё, и дальше сижу не беспокоюсь. Потом смотрю, стоит ее сумка, тут, где мы сидели за столиком. И всё".

Пока поиски результатов не принесли, при этом по поводу исчезновения в полицию родственники обратились практически сразу, на следующий день. Какие-то версии пока не озвучивают, только общая информация о принимаемых мерах.

Наталья Смердова, сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по Пермскому краю: "Двадцать четвёртого декабря в отдел полиции Индустриального района поступило сообщение о пропаже девушки, 1988 года рождения. В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения пропавшей".

Есть информация, что к поискам планируют привлечь военнослужащих. Это сообщили представители волонтёрской организации, которая также планирует принимать участие. Сколько всего наберётся человек, тут чем больше тем лучше, - говорят поисковики.

Елена Лифарь, представитель поисковой организации: "Нужно досматривать абсолютно по сантиметру. Там и овраги есть, и люки смотреть".

Сегодня же волонтёры распространили в интернете ориентировку, далее планируют её распечатать и раздать всем, кто принимает участие в поисках, чтобы обклеить окрестности. Кроме того, родственники девушки попросили откликнуться таксистов, которых в ту ночь у заведения было достаточно - вдруг кто-то что-либо видел или слышал.

Поздно вечером в СМИ появилась информация, что тело девушки нашли в 50 метрах от ресторана за гаражом. Как пишет "КП-Пермь", причину смерти установит экспертиза, в качестве предварительной версии называют обморожение. Официально эту информацию не подтвердили.

