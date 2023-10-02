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← 5 золотых медалей. В аэропорту Перми встретили триумфатора Игр стран СНГ Киру Манохину

В Перми отметили День воссоединения новых регионов с Россией

В стране впервые отметили День воссоединения республик Донбасса, Херсонской и Запорожской областей с Россией. В Перми праздник поддержали автопробегом и флешмобом.Перед началом автопробега флаги новых российских регионов необходимо надежно закрепить. На автомобиле Андрея Мешкинцева символы Луганска и Запорожья. Как он признается сам, места знакомые и почти родные.
Андрей Мешкинцев, член союза ветеранов боевых действий Орджоникидзевского района г. Перми: "Этим автопробегом хотелось бы показать, что те территории, которые к нам присоединены, новые территории, они с нами, они вместе и мы должны оказывать помощь друг другу, как всегда это и было».
Колонна из более чем 30 автомобилей растягивается на несколько кварталов по всему центру города. И большинство окружающих такой автопробег только поддерживают. Андрей Сотников принимал участие в референдуме, на котором решалась судьба Запорожской области. Был наблюдателем в Мелитополе и лично мог оценить степень поддержки местного населения.
Андрей Сотников, активист "Молодой гвардии" "Единой России": "Люди приходили голосовать с удовольствием, все знали свой выбор, все хотели быть вместе с Россией и приходили как на праздник. Явка была колоссальная, более 90 процентов Запорожской области поучаствовали в этих выборах».
Станислав Швецов из Запорожской области вернулся только на этой неделе. Участвовал в доставке очередного гуманитарного груза, 5 больших грузовых автомобилей. Жители Прикамья помогли собрать все самое необходимое для бойцов на передовой, специальное оборудование и трогательные письма школьников.
Станислав Швецов, руководитель регионального исполнительного комитета регионального отделения партии «Единая Россия» в Пермском крае: "Настрой у ребят боевой, они с полной уверенность знают о том, что в Пермском крае их поддерживают, что их здесь ждут, любят и очень ценят их труд".
На эспланаде праздник продолжается в форме флешмоба. На площади выведено 89 — число всех российских регионов сегодня.
Ровно год назад на этой площади состоялся митинг, посвященный присоединению к России новых регионов. Сегодня повод тот же, но праздник имеет уже статус государственного.
Алексей Пушкарев, руководитель аппарата регионального отделения Молодой гвардии Единой России в Пермском крае: "Мы решили собраться и показать, что народ един, и то, что мы вместе с Донбассом».
В итоге на каждую цифру пришлось больше сотни участников флешмоба. Всех объединила одна страна.

Опубликовано: 02.10.2023 в 12:34 в рубрике - Новости регионов России

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← 5 золотых медалей. В аэропорту Перми встретили триумфатора Игр стран СНГ Киру Манохину

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