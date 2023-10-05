В Кирове состоялся первый Слёт сельской молодежи ПФО

В Кирове состоялся первый Слёт сельской молодежи Приволжского федерального округа. Мероприятие собрало больше ста активистов из регионов. Участники делились как передовыми практиками, так и опытом выполнения ключевых задач отрасли. Это и автоматизация производства, и привлечение кадров, и развитие инфраструктуры. Итогом слёта станут конкретные предложения по улучшению жизни на селе, а самые интересные получат поддержку властей.

Олег Машковцев, заместитель полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе: "Автоматизация на селе идет очень большими темпами. И в этой связи, в село требуется высококвалифицированные рабочие, инженеры".Слет сельской молодёжи прошел в рамках встречи Ассоциации законодательных органов Приволжского федерального округа при поддержке полпреда Игоря Комарова. Центральной темой пленарного заседания стало обсуждение молодёжной политики. Законодателям из регионов округа был в том числе представлен опыт Пермского края по совершенствованию системы воспитания, развития и военно-патриотической работы с молодежью.