В Кирове состоялся первый Слёт сельской молодежи ПФО
В Кирове состоялся первый Слёт сельской молодежи Приволжского федерального округа. Мероприятие собрало больше ста активистов из регионов. Участники делились как передовыми практиками, так и опытом выполнения ключевых задач отрасли. Это и автоматизация производства, и привлечение кадров, и развитие инфраструктуры. Итогом слёта станут конкретные предложения по улучшению жизни на селе, а самые интересные получат поддержку властей.
Олег Машковцев, заместитель полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе: "Автоматизация на селе идет очень большими темпами. И в этой связи, в село требуется высококвалифицированные рабочие, инженеры".Слет сельской молодёжи прошел в рамках встречи Ассоциации законодательных органов Приволжского федерального округа при поддержке полпреда Игоря Комарова. Центральной темой пленарного заседания стало обсуждение молодёжной политики. Законодателям из регионов округа был в том числе представлен опыт Пермского края по совершенствованию системы воспитания, развития и военно-патриотической работы с молодежью.
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