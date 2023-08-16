5 золотых медалей. В аэропорту Перми встретили триумфатора Игр стран СНГ Киру Манохину

В аэропорту «Большое Савино» накануне встречали триумфатора Игр стран СНГ- пловчиху Киру Манохину. В белорусском Бресте пермячка взяла целых 5 золотых наград.Два личных золота спортсменка завоевала на 50 и 100 метрах и трижды в составе эстафетных команд. Кире 13 лет, и она самая молодая спортсменка в составе сборной России. Недавно ей присвоили звание мастера спорта.В том числе благодаря вкладу пермячки, на белорусской воде российские пловцы выиграли 29 золотых медалей из 32-х возможных.Кира Манохина, мастер спорта, 5-кратная победительница Игр стран СНГ по плаванию: "Напряжённой была коронная дистанция - 100 метров. К ней в основном и готовились. Проплыла хорошо, но хотели ещё лучше. Но уже в следующем сезоне. Всё что можно было - уже сделали".