В Самарской области завершился ХI молодежный форум ПФО «iВолга»

В Самарской области завершился ХI молодежный форум Приволжского федерального округа «iВолга». Фестивальный городок расположился на поляне Мастрюковских озёр, именно здесь смогли проявить себя две тысячи талантливых участников: для многих форум оказался возможностью не только заявить о себе, но и презентовать собственные проекты. Участие в мероприятии принимала и делегация Пермского края. Дая Бекирова, участник форума: "Хотим с нашими ребятами проехаться по всему Приволжскому федеральному округу, по всем региональным центрам, пригласить молодых учёных и устроить для них классные события с выступлениями, с пиаром их исследований".

Программа была насыщенная: различные тренинги, мастер-классы, встречи с экспертами, научные и практические конференции, а также конкурс молодежных проектов.

Олег Машковцев, заместитель полномочного представителя Президента РФ в ПФО: "Мы, пригласив всех министров по делам молодёжи наших регионов округа, совместно оцениваем эти проекты и выбираем те, которые могут быть реализованы после форума как последействие форума - это и спорт, это и культура, это и творчество, это и добровольчество".

В этом году Прикамье представляла делегация из 107 человек. Ребята из делегации региона заняли по итогам форума следующие места:

- Четыре из восьми возможных первых и призовых мест в танцевальных соревнованиях «iВолга Батл 2023» заняли Алина Куяльник, Константин Мальцев, Ольга и Евгений Корзниковы;

- Второе место в финале «Кубка КВН Приволжского федерального округа» заняла команда «Счастье не за горами»;

- Юрий Береснев и Илья Дьяченко получили спецприз за «Лучший музыкальный перфоманс» на фестивале диджеев;

- Студент Политеха Никита Назаров с проектом «Учебный робототехнический комплекс» завоевал приз зрительских симпатий Выставки научных достижений.Напомним, организаторами форума являются Правительство Самарской области под патронажем полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова и при поддержке Федерального агентства по делам молодежи. Цель мероприятия – создание коммуникационной среды, способствующей поддержке молодежных инициатив, содействию самореализации молодежи, повышению уровня ее компетенций и навыков, формированию ценностей патриотизма и навыков инновационного мышления, приумножению человеческого капитала.