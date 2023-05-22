Сборная Пермского края заняла второе место в окружной "Туриаде". Участниками юбилейного 10-го спортивно-туристского лагеря в Саратовской области стали 14 команд-победителей региональных этапов. Это студенты, обучающиеся по специальностям, связанным с туризмом, профессиональные тренеры, эксперты и волонтеры. Четыре дня участники посвятили велосипедным, водным и пешеходным дистанциям, участвовали в культурно-познавательных и творческих конкурсах.

Масштабный проект реализуется при поддержке полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова. Основная задача - создание условий для занятий туризмом среди молодежи.Игорь Комаров, полномочный представитель Президента РФ в ПФО: "Видим, что и спортивная составляющая, и организация, и новые мероприятия, новые конкурсы. Сейчас обсуждали с организаторами, что важно и возможно, я думаю, включить её в состав международных спортивных мероприятий. Выходит она и за пределы данного лагеря - вчера большой популярностью пользовался и концерт бардовской песни".В этом году для укрепления сотрудничества стран – участников СНГ на слёт приехали гости их Республики Беларусь, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана.

Пермскую делегацию представили 40 человек из Пермского и Нытвенского округов, а также из Чайковского и Березников. В составе 2 мастера и 11 кандидатов в мастера спорта. Наши спортсмены победили в водном туризме и пешеходном маршруте, выиграли эстафету «Кубок Дружбы», конкурс турпоходов с обучающимися. В итоге, заняли второе общекомандное место, уступив только хозяевам- саратовчанам.

Удмуртская область - третья. Специальный грант в размере 400 тысяч рублей на организацию медиатура по разработанному турмаршруту получила команда из Оренбурга.