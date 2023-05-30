Пермский край присоединился к проекту «Шаг навстречу»

Пермский край присоединился к проекту всероссийского общества инвалидов «Школа актива общественных объединений инвалидов «Шаг навстречу», поддержанному Фондом президентских грантов. В рамках проекта в Прикамье стажировку прошли активисты движения людей с ограниченными возможностями здоровья из ДНР и ЛНР. В пермском центре комплексной реабилитации прошла встреча с представителями региональной Общественной палаты, которые рассказали о своей работе.

Лилия Ширяева, председатель Общественной палаты Пермского края: "Обеспечивать взаимодействие граждан, жителей Прикамья, и некоммерческих организаций, которые действуют на территории края с одной стороны, и с другой стороны федеральных органов, которые у нас на территории работают, региональных органов власти и органов местного самоуправления".

Находясь на территории Пермского края, активисты познакомились с работой региональной и местных организаций общества инвалидов, системой психологической поддержки людей с инвалидностью в Перми и Березниках. Всего в рамках проекта стажировку проходит 30 человек в шести российских городах, одним из них стала и столица Прикамья.

Надежда Романова, член Общественной палаты Пермского края: "Мы могли поделиться нашим региональным опытом взаимодействия, как общественной организации с органами власти, с Общественной палатой, и с другими ведомствами".