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«Золото Пармы - 2023»: на паркет вышли 360 пар
В Перми открылся крупнейший российский турнир по танцам «Золото Пармы», на паркет вышли 360 пар из 14 городов России.На первый взгляд может показаться, что ребята репетируют под присмотром тренера, но в роли наставника здесь отец юного танцора - Михаил Британов. Говорит, и сам когда-то занимался бальными танцами, теперь ездит на соревнования вместе с сыном. Михаил Британов: "Жизнь так сложилась, что сын пошел по моим стопам, и я присутствую на всех тренировках, семинарах, сборах".
Для этой пары соревнования на сегодня закончились. Они уже взяли золото в своей категории. С двумя первыми местами паркет покидает и воспитанник «Калейдоскопа» Георгий Шахов.
Вот они участники вечерней программы. Сейчас они вышли на парад, каждый в своем ярком индивидуальном костюме, продуманном до мельчайших подробностей.
Этот турнир - особенный. Во-первых, его посвятили 300-летию Перми, 100-летию Министерства спорта, а также 30-летнему юбилею танцевально-спортивного клуба «Калейдоскоп» второй гимназии.
Людмила Суханова, директор МАОУ «Гимназия № 2» города Перми: "Я горжусь этим коллективом, его бессменно возглавляет Афанасьева Марина Вячеславовна, все 30 лет. И главные педагоги здесь – наши ученики, которые закончили гимназию, достигли успехов, получили высшее образование и продолжают быть тренерами здесь".
Разброс возраста участников большой - это пары от 7 лет и заканчивая теми, кому 30 плюс. Танцоры выступают с латиноамериканской и европейской программой, а также соревнуются в сокращенном двоеборье - 6, 8 и 10 танцев. Оценивать судьи высочайшего класса будут каждую деталь.
Ирина Адамова, главный судья соревнований: "Очень приятная всегда атмосфера, очень дружественные пары, очень хороший состав, поэтому этот турнир пользуется большим успехом. Конечно же, мы будем оценивать и музыкальность, и техническую сторону, и много критериев по технике исполнения, немало внимания уделяем и артистической направленности".
Конечно же, победители получат кубки и медали, но для спортсменов важно именно участие и причастность к большому танцевальному празднику.
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