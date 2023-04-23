Команда Пермского края победила на Интеллектуальной олимпиаде ПФО среди школьников
Ребята стали лидерами в командном зачёте и заняли 1 место в игре «Что? Где? Когда?». Кроме того, команда пермских школьников заняла 2 место в направлении «Решение изобретательских задач» и третье место в «Программировании».
В краевую сборную вошли ученики пермских школ №146 и №9, гимназии №17, «Европейской школы», лицея №4, осинской школы №2 и Юго-Камской школы.
В финале участвовали 210 детей из 14 регионов России. Второе место в общекомандном зачете завоевали школьники из Нижегородской области, третье – Кировская область.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости регионов России:
Определены даты проведения в Перми международного форума «Россия – спортивная держава»
В Прикамье произошел рекордный перепад температур
На нескольких участках трассы Пермь-Екатеринбург вводится реверсивное движение
В Прикамье проходит финал Национальной технологической олимпиады по профилю «Фотоника»
На майские праздники запустят дополнительный поезд Пермь-Новороссийск
В Прикамье началось раннее половодье
Мост в Игринском районе на трассе М7 «Волга» обещают восстановить вечером или ночью
Туристическая Мекка приходит в упадок. Будут ли восстанавливать декорации к фильму «Сердце пармы»?
Пермь принимает Первенство России и Всероссийские юношеские соревнования по скалолазанию
В Перми стартовал проект "Молодежь - будущее России"
Добавить комментарий: