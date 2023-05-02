Пермский аэропорт ввел ограничения на прием и вылет самолетов. Они связаны с реконструкцией перрона, рулежных дорожек и взлетно-посадочной полосы. Ограничения будут действовать до 30 сентября по понедельникам, четвергам, субботам и воскресеньям с 8:30 до 12:30.

"Исключения сделаны для воздушных судов, принимающих участие в поисково-спасательных работах, а также для дежурных сил истребительного полка. Прием и отправление остальных самолетов в указанное время возможен только по согласованию со старшим авиационным начальником аэродрома. Ограничения не повлияют на смену или перенос рейсов в связи с заблаговременным оповещением авиакомпаний партнеров. В расписании аэропорта в указанные даты и время рейсы отсутствуют. Аэропорт Большое Савино продолжает работу в штатном режиме", - сообщил Евгений Кузнецов, пресс-секретарь АО "Международный аэропорт Пермь".