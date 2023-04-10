Определены даты проведения в Перми международного форума «Россия – спортивная держава»

Федеральные власти определили даты проведения в Перми международного форума «Россия – спортивная держава». Центральное событие в спортивной отрасли страны и одно из флагманских мероприятий региональной программы «Пермь-300» состоится в столице Пермского края с 19 по 22 октября. Об этом сообщил заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко, возглавляющий оргкомитет подготовки форума, а также федеральный организационный комитет по празднованию 300-летия Перми.

Международный спортивный Форум «Россия – спортивная держава» – главное событие в спортивной отрасли и самая авторитетная площадка в России, на которой обсуждаются ключевые темы в области физической культуры, профессионального и массового спорта.

«В нем примут участие лучшие представители спортивной отрасли, гости из регионов и дружественных стран. Мероприятия форума позволят продемонстрировать результаты работы и наметить планы по всем направлениям – совершенствованию спортивной инфраструктуры, цифровизации, спортивной промышленности, календарю соревнований. Уверен, Правительство Пермского края проявит гостеприимство и подготовит для участников форума «Россия – спортивная держава» насыщенную культурно-познавательную программу», – отметил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Программой форума, помимо обсуждения значимых для отрасли профессиональных вопросов, также будет предусмотрено большое число сопутствующих событий, в которых смогут принять участие гости форума из других регионов, а также жители Пермского края. В частности, в эти дни в Перми состоятся международный турнир по смешанным единоборствам UralFightingChampionship, мультиспортивный турнир по баскетболу с международным участием, а также отборочный этап инженерных команд международного чемпионата «Битва роботов». В Минспорта Прикамья пояснили, что для организации форума планируется задействовать сразу несколько локаций, в том числе конгрессно-выставочный центр «Пермь-Экспо», спортивный комплекс имени Сухарева, всесезонный курорт «Губаха», а также зону набережной и городскую эспланаду.