В Прикамье произошел рекордный перепад температур
В этот день была малооблачная погода и низкая относительная влажность. Из-за этого показатели температуры воздуха ночью и днем сильно отличались. Местами разница превысила 20 градусов.
Так, в Кунгуре и Осе ночью столбики термометра опустились до -10 градусов (-10,8 в Кунгуре), но уже днем воздух прогрелся до +10. В Перми ночью минимум составил -8,2 градусов, а днем также потеплело до +10.
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