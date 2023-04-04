На нескольких участках трассы Пермь-Екатеринбург вводится реверсивное движение
Как сообщили в министерстве транспорта Пермского края, на автомобильной дороге Пермь-Екатеринбург организовано реверсивное движение со светофором на мостовых сооружениях. Капитальный ремонт пройдёт на мостах через реки Ут, Бисерть, Арийка, Тюш, Пут, Чусовая. А также на путепроводах через ж/д пути и на транспортных развязках.
Объезд участка:
Дружинино – Атиг - Нижние Серги – Михайловск – Пантелейково – Арти –Красноуфимск – Александровское – Ачит;
Первомайское – Битимка – Первоуральск.
Альтернативный маршрут:
до Ревды - через Горный Щит и Дегтярск,
до Дружинино - через Первоуральск и Билимбай,
до Перми - через Нижний Тагил и Чусовой, по автодороге М-5 на Уфу, Ижевск и Казань.
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