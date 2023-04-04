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В Прикамье проходит финал Национальной технологической олимпиады по профилю «Фотоника»
В Прикамье стартовал финал национальной технологической олимпиады по профилю "Фотоника". В состязаниях принимают участие десять команд, состоящих из учеников 8-11 классов краевой столицы, Санкт-Петербурга, Челябинска, Новосибирска, Краснодара и других регионов России. Олимпиада проводится с 2015 года, Пермский край выступает оператором финала уже во второй раз. Заключительный этап будет состоять из двух туров: предметного, который включает в себя проверку теоретических знаний по физике и информатике, и инженерного, заданием которого станет создание собственной установки для измерения характеристик оптического волокна.Подробности выясняла Марина Печенова.
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